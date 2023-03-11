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Adana'da gece kulübünde silahlı kavga: 5 yaralı

Adana'da gece kulübünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 06:17
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Adana'da gece kulübünde silahlı kavga: 5 yaralı

Adana'da gece kulübünde silahlı kavga: 5 yaralı
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda bulunan gece kulübünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı gece kulübü içerisinde bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 5 kişi tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Seyhan Devriye ekipleri ile çarşı mahalle bekçileri olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet ruhsat tabanca ele geçirirken çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

 

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