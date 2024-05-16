Ahmet Çakar'dan Galatasaray'da deprem yaratacak açıklama

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'la ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çakar, BTV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Erden Timur, Galatasaray'ın başarılı bir yöneticisidir. Kendisinin ilerleyen dönemlerde Galatasaray Başkanlığı için ismi geçecektir. Taraftar nezninde çok büyük bir karşılığı var. Popülaritesi yüksek bir isim. Fakat ortada çok net operasyon var. Birisi veya birileri Erden Timur'u korkuttu, kuyruğunu sıkıştırdı. O da geri adım atmak zorunda kaldı.

Bu iş sadece Florya'dan ibaret değil. Ne Erden Timur ne de ailesiyle ilgili çıkan hastalık iddiaları bence yalan. Şu an görevi devam ediyor ve halen Florya'da çalışmalarını sürdürüyor. Demek ki ailesi yerine vaktini ayırabiliyorsa ortada çok ciddi bir durum yok.

Çakar, Galatasaraylıların kendisine iftira attığını belirterek şöyle devam etti:

Yıllardır bana burada Ali Koç'la ilgili iftiralar attılar. Özellikle Galatasaraylılar. Ben kimseyi savunmam. Fenerbahçe'de şunu söylüyorum Ali Koç son 6 senede 0 şampiyonlukla Fenerbahçe tarihinin en kötü başkanı olmuştur.

Kendisinin şahsına bir şey demiyorum ama her şey ortada. Aziz Yıldırım ise çok başarılı bir başkan değildir. Benim için Jupp Derwall, Jose Mourinho'dan daha iyidir. Türk futbolunun mihenk taşı oldu. Eğer Mourinho gelirse Türkiye'ye gelmiş en iyi ikinci yabancı olur.