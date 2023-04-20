Adana’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Adana’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İHA’nın haberine göre, kaza, Kozan ilçesine bağlı Çukurköprü mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Fatih Mehmet Kütküt (76) yönetimindeki 33 AL 074 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Murat Ardıç (36) idaresindeki 43 AAK 297 plakalı araç çarpıştı.

Kazada sürücülerden Kütküt olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsüyle birlikte bir de çocuk yaralandı.

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Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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