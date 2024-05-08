Çöp kamyonu ile çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü, savcının itirazı üzerine tutuklandı

A.B., yeniden mahkemeye çıkarılarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, 5 Mayıs'ta saat 16.30 sularında Yeni Mahalle Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. Alışverişten çıkan Süreyya Ersevinç, yolun karşısına geçerken geri manevra yapan A.B.'nin kullandığı Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonunun altında kaldı ve hayatını kaybetti.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ersevinç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından gözaltına alınan A.B., mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, ancak savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Yapılan incelemeler ve değerlendirmelerin ardından, A.B. "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.