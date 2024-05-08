Çöp kamyonu ile çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü, savcının itirazı üzerine tutuklandı

Kaynak: DHA
Çöp kamyonu ile çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü, savcının itirazı üzerine tutuklandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde geri manevra yaparken çarptığı Süreyya Ersevinç'in ölümüne neden olan çöp kamyonu şoförü A.B. (33), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

A.B., yeniden mahkemeye çıkarılarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, 5 Mayıs'ta saat 16.30 sularında Yeni Mahalle Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. Alışverişten çıkan Süreyya Ersevinç, yolun karşısına geçerken geri manevra yapan A.B.'nin kullandığı Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonunun altında kaldı ve hayatını kaybetti.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ersevinç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından gözaltına alınan A.B., mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, ancak savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Yapılan incelemeler ve değerlendirmelerin ardından, A.B. "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

cop-kamyonu-ile-carptigi-kadinin-olumune-51142-4.jpg

cop-kamyonu-ile-carptigi-kadinin-olumune-51142-3.jpg

cop-kamyonu-ile-carptigi-kadinin-olumune-51142-1.jpg

cop-kamyonu-ile-carptigi-kadinin-olumune-51142.jpg

Son Haberler
“Arılarım beni tanıyor” diyen bal üreticisi atletle arılarına bakım yapıyor Yerel Haberler
“Arılarım beni tanıyor” diyen bal üreticisi atletle arılarına bakım yapıyor
Emeklilere 5 bin lira pazar desteği verilecek. Ayrıntılar ortaya çıktı Ekonomi
Emeklilere 5 bin lira pazar desteği verilecek. Ayrıntılar ortaya çıktı
Singapur’da eğitim uçuşu sırasında F-16 savaş uçağı düştü Dünya
Singapur’da eğitim uçuşu sırasında F-16 savaş uçağı düştü
Eyüpsultan'da okul müdürünü vuran öğrenci tutuklandı Gündem
Eyüpsultan'da okul müdürünü vuran öğrenci tutuklandı
Bir anda borç batağına saplanabilirsiniz. Mobil bankacılık kullananlar dikkat Gündem
Bir anda borç batağına saplanabilirsiniz. Mobil bankacılık kullananlar dikkat
Gövdesinin üzerine inen uçağın kaldırılma çalışması devam ediyor Gündem
Gövdesinin üzerine inen uçağın kaldırılma çalışması devam ediyor
Real Madrid Bayern Münih: İlk 11'ler belli oldu Spor
Real Madrid Bayern Münih: İlk 11'ler belli oldu