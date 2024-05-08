Real Madrid Bayern Münih: İlk 11'ler belli oldu

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Real Madrid Bayern Münih: İlk 11'ler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında iki dev Real Madrid ile Bayern Müniph karşı karşıya geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid, evinde Bayern Münih'i konuk edecek.

Almanya'da oynanan ilk maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

Saat 22.00'de başlayacak olan dev maç TV8,5 ve Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler belli oldu:

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Valverde, Kroos, Bellingham, Vinicius Jr, Rodrygo.

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui, Laimer, Pavlovic, Sane, Musiala, Gnabry, Kane

Milli futbolcumuz Arda Güler, dev maça yedek kulübesinde başlayacak.

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