Real Madrid Bayern Münih: İlk 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid, evinde Bayern Münih'i konuk edecek.
Almanya'da oynanan ilk maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı.
Saat 22.00'de başlayacak olan dev maç TV8,5 ve Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler belli oldu:
Real Madrid: Lunin, Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Valverde, Kroos, Bellingham, Vinicius Jr, Rodrygo.
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui, Laimer, Pavlovic, Sane, Musiala, Gnabry, Kane
Milli futbolcumuz Arda Güler, dev maça yedek kulübesinde başlayacak.