Adana'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, E.E. (17) yönetimindeki 01 RU 326 plakalı motosiklet Çanaklı Mahallesi'nde F.Y. idaresindeki 01 CCN 10 plakalı kamyona çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü E.E. ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı. (AA)
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