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Karısını döven adam bakkala giden kişiyi öldürdü 

Adana’da eşine kıskançlık nedeniyle şiddet uygularken, akrabaların eve gelmesiyle sinirlenip pencereden sokağa rastgele ateş eden koca, bakkala ekmek almaya giden adamı öldürmekten, bir kişiyi ise yaralamaktan tutuklandı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 10:26
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Adana'da karısını döven adam bakkala giden kişiyi öldürdü 

Karısını döven adam bakkala giden kişiyi öldürdü 
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İHA'nın haberine göre, olay 25 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Furkan Avcı (25) kıskançlık nedeniyle eşi Özay Avcı’yı (22) darp etti. 

Özay Avcı bunun üzerine annesi Özgül Dikici’yi (49) arayıp eşinin kendisini darp ettiğini söyledi. Anne Dikici yanına gelinini alarak kızının evine geldi. Kayınvalidesinin geldiğini gören koca sinirlenerek sokağa tabancayla rastgele ateş etmeye başladı. 

Bu sırada ekmek almaya giden Mahmut Yurgacı (75) karnından, Fitte Casın (22) ise burnundan vuruldu. Çevredeki vatandaşlar iki kişi yaralanınca hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri kocayı gözaltına alırken, yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yaşlı adam yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç kadının ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 

Gözaltına alınan zanlının ifadesinde eşiyle kavga ettiğini, annesini çağırınca sinirlenip sokağa doğru ateş ettiğini belirterek pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

 

 

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