Adana'da köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, köpeğe çarpıp kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Adana'da köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçe girişinde meydana geldi. Fatih Çündü (39) yönetimindeki 01 AOA 921 plakalı otomobil, önce yola aniden çıkan köpeğe, sonra da kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücü ile otomobildeki Mustafa Açık (62) ve Muhammet Emre Çündü (11) yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Açık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

adanada-kopege-carpan-otomobil-takla-atti-1-olu-2-yarali-4955-dhaphoto1.jpg

adanada-kopege-carpan-otomobil-takla-atti-1-olu-2-yarali-4955-dhaphoto2.jpg

adanada-kopege-carpan-otomobil-takla-atti-1-olu-2-yarali-4955-dhaphoto3.jpg

Öne Çıkanlar
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Son Haberler
Sakarya'da kazanan çıkmadı Spor
Sakarya'da kazanan çıkmadı
Üzerine kayıtlı 4 ayrı şirket kurulan Engin Polat’ın 76 yaşındaki anneannesi serbest bırakıldı Gündem
Üzerine kayıtlı 4 ayrı şirket kurulan Engin Polat’ın 76 yaşındaki anneannesi serbest bırakıldı
Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar Spor
Nefes kesen Galatasaray Kasımpaşa maçından müthiş fotoğraflar
Beşiktaş'ın meşhur obez kedisi Gündem
Beşiktaş'ın meşhur obez kedisi
Galatasaray'da Icardi susunca Zaha konuştu! Sedat Kaya yazdı Spor
Galatasaray'da Icardi susunca Zaha konuştu! Sedat Kaya yazdı
Otomobilin uçurumdan düşmesini kayalıklar engelledi Yaşam
Otomobilin uçurumdan düşmesini kayalıklar engelledi