Adana'da lastik tamircisi: 'Sürekli güldüğüm için cenazelere gidemiyorum'

Kaynak: İHA
Adana'da lastik tamircisi: 'Sürekli güldüğüm için cenazelere gidemiyorum'

Adana'da bir lastik tamircisi olan Ali Tutar, sürekli güldüğü için cenazelere gidemediğini söyledi. Tutar, bu durumun onu işyerinde ve sosyal çevresinde zor duruma düşürdüğünü ifade etti.

Adana'da lastik tamircisi olarak çalışan Ali Tutar, ilginç bir sorunla karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Tutar, sürekli güldüğü için cenazelere gidemediğini söyledi. Bu durumun işyerinde ve sosyal çevresinde kendisini zor durumda bıraktığını belirten Tutar, "İnsanların acılarını paylaşmak istiyorum ama gülmekten kendimi alamıyorum. Bu yüzden cenazelere gitmekte zorlanıyorum" dedi.

Lastik tamircisi, bu durumun kendisi için sıkıntı yarattığını ve yakın çevresinin de bu durumu anlamakta zorlandığını ifade ett

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