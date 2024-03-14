Adana’da bir kişi midibüse benzin döküp yaktı

Kaynak: DHA
Adana’da bir kişi midibüse benzin döküp yaktı
Adana’da kimliği belirsiz bir şüpheli, park halindeki midibüsü benzin dökerek ateşe verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana’nın Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana gelen olayda, saat 04.00 sıralarında olay yerine gelen kimliği belirsiz şahıs, plastik şişedeki benzini park halindeki 01 ATD 284 plakalı midibüse dökerek ateşe verdi.

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MİDİBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevler tüm midibüsü kaplarken yaşanan olay sonrası şüpheli olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, midibüs kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı.

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