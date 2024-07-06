Adana'da milli maç heyecanı. Bozkurt işareti yaparak izlediler

Adana, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek final maçı heyecanını büyük bir coşkuyla yaşadı. Adana Büyükşehir Belediyesi, merkez Seyhan ilçesinde bulunan Uğur Mumcu Meydanı'nda dev bir ekran kurarak futbolseverlere milli takım maçını canlı olarak izleme imkanı sundu. Meydanı dolduran Adanalılar, milli takıma olan desteğini kırmızı-beyaz formaları ve bayraklarıyla gösterdi.

Maç öncesi ve maç sırasında Uğur Mumcu Meydanı adeta bir milli takım coşkusuna dönüştü. Tezahüratlar, alkışlar ve milli marşlar eşliğinde bir araya gelen futbolseverler, heyecanlarını paylaştılar. Bazı vatandaşlar, milli takımın yanında olduklarını göstermek için 'bozkurt selamı' yaparak maçı izledi.