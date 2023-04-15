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23 kaçak göçmenle yakalanan sürücü: Yolda görüp aldım

Adana'da polis ekiplerince durdurulan bir minibüste 23 kaçak göçmen yakalandı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 10:58
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Adana'da minibüste 23 düzensiz göçmen yakalandı

23 kaçak göçmenle yakalanan sürücü: Yolda görüp aldım
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde şüphe üzerine bir minibüsü durdurup incelemede bulundu.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde minibüsteki Suriye uyruklu 23 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.

Bunun üzerine sürücü Mehmet Ç. ile yanındaki Salih E. ve Kasım E. gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinde, Bursa'dan araç yedek parçası almak için Şanlıurfa'ya gittiklerini, dönüşte bu kişileri yolda görüp araçlarına aldıklarını iddia etti.

 

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