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Adana'da nefes kesen kovalamaca

Adana’da polisi görünce dolmuştan inerek kaçan şüpheli trafik polisi tarafından yakalandı. Şahsa ait patates poşetinin içinde 1 kilo 60 gram eroin bulundu.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 10:17
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Adana'da nefes kesen kovalamaca

Adana'da nefes kesen kovalamaca
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İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi’nde uygulama yaptı. 

Seyir halindeki bir minibüsü uygulamada durduran ekipler, araçta denetim yaptı. Ekipler, denetim sırasında yolculardan Murat B.’nin hareketlerinden şüphelendi. Polisin yanına yaklaşmasıyla araçtan inen Murat B. kaçmaya başladı. 

Peşinden koşan polis, şüpheliyi kısa sürede caddede yakaladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Şüphelinin minibüste bıraktığı patates dolu poşetin içerisinden ise 1 kilo 60 gram eroin çıktı. 

Gözaltına alınan şüpheli, Narkotik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. İfadesi alınan Murat B.'nin uyuşturucu maddeyi satmak için tanımadığı birinden satın aldığını söylediği öğrenildi. 

İşlemlerinin ardından şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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