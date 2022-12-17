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Öğrenci ve öğretmenlerden rekor kan bağışı

Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi'nin yönetici ve öğrencileri 277 ünite kan bağışında bulunduğu bildirildi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 16:38
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Adana'da öğrenci ve öğretmenlerden rekor kan bağışı

Öğrenci ve öğretmenlerden rekor kan bağışı
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İHA’nın haberine göre; Kızılay Kozan Şubesi verilerine göre pandemi sonrası son 2 yılda, bir günde bir noktadan alınan en yüksek kan bağışı yapıldı. Yaklaşık 470 katılımcıdan 277 ünite kan ve çok sayıda kök hücre bağışı alındı.

Kızılay Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz, “Bu yüksek katılım hepimiz için çok sevindirici. Son 2 yılın en çok bağışına şahit olduk” ifadelerini kullandı.

Kızılay Adana Şube Başkanlığı yetkilisi Dr. Ahmet Yönder ise duyarlılıklarından dolayı öğrenci ve okul yönetime teşekkür ederek şunları söyledi:

“Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yüksek gayreti bu başarıyı sağladı”

Okul Müdürü Hüseyin Şimşek, “Bu toplum hizmeti çalışmasında kayıtsız kalmayıp elini taşın altına koyan, destek olan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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