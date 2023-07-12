Adana'da orman yangını

Adana'nın Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı.

Adana'da orman yangını

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Kılbaş ve Kepeztepe mahalleleri arasındaki ormanlık alanda nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Vatandaşların ihbaro üzerine bölgeye 2 uçak, 4 söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz, su tankı ve personel sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

MUĞLA'DAKİ YANGIN HALEN DEVAM EDİYOR

Muğla’nın, Milas'a bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta saat 15.00 sularında çıkan ve ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 helikopter, 11 uçak ile havadan, 75 arazöz, 12 iş makinesi ve 615 personelle karadan müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Boğaziçi bölgesinde başlayan yangının rüzgârın da etkisiyle Bodrum Güvercinlik istikametine ilerlediği bildirilirken, alevlerin şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.

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