Adana’da özel kalem müdür vekilini vuran katil zanlısı tutuklandı

Olay, 12 Şubat günü Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Adana Büyükşehir Belediye binasında yaşandı. İddialara göre, belediye bünyesindeki Halk Ekmek'te çalışan Mikail Güvenir (44) Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük (40) ile konuşmak için makamına gitti. Bir süre sonra aralarında tartışma başlayınca Mikail Güvenir yanındaki tabanca ile Samet Güdük’ü vurarak yaraladı.

Ardından Mikail G., tabanca ile belediyenin içerisinde defalarca havaya ateş açarak binayı terk etti. Mikail G. daha sonra bölgedeki Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine gidip teslim oldu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Samet Güdük’ü belediyenin hemen karşısındaki özel bir hastaneye götürdü. Hastanede yapılan müdahalelere yanıt vermeyen Güdük kurtarılamadı.

"ALACAĞIM VARDI SİNİRLENDİM VURDUM"

Şüpheli Mikail Güvenir emniyetteki ifadesinde, ”Beni dolandırdı, yaklaşık 1 milyon 500 bin TL alacağım vardı vermedi. Sinirlendim vurdum. Pişmanım, aklımda vurmak yoktu, sinirlenip vurdum. Öldürmek istemiyordum, korkutacaktım sadece” dediği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla kasten adam öldürme suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.