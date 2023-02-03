Adana'da pazarda kavga eden 6 Suriyeli sınır dışı edildi

İHA - Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan Çarşamba Pazarı’nda önceki gün 2 Suriyeli grup arasında taşlı sopalı kavga yaşandı. Kavgadan dolayı 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından bugün Kozan Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler Muhammed E., Beşşar A., Murat S., Muyet S., Şerif E. ve Musa A. hakkında sınır dışı kararı verildi.

Yapılan işlemlerinin ardından şüphelilerin sınır dışı edilmek üzere gönderildiği bildirildi.