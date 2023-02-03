3 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da pazarda kavga eden 6 Suriyeli sınır dışı edildi

Adana'da pazarda kavga eden 6 Suriyeli sınır dışı edildi

 Adana’nın Kozan ilçesinde pazar yerinde sopalarla kavga eden 6 Suriyeli sınır dışı edildi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 23:23
Takip Et

Adana'da pazarda kavga eden 6 Suriyeli sınır dışı edildi

Adana'da pazarda kavga eden 6 Suriyeli sınır dışı edildi
+
Aa
-

İHA - Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan Çarşamba Pazarı’nda önceki gün 2 Suriyeli grup arasında taşlı sopalı kavga yaşandı. Kavgadan dolayı 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından bugün Kozan Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler Muhammed E., Beşşar A., Murat S., Muyet S., Şerif E. ve Musa A. hakkında sınır dışı kararı verildi.

Yapılan işlemlerinin ardından şüphelilerin sınır dışı edilmek üzere gönderildiği bildirildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
1
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
2
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
3
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
4
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
5
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
6
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
7
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿110 yaşındaki Kore gazisi Abdullah Tilbaç hayatını kaybetti
﻿110 yaşındaki Kore gazisi Abdullah Tilbaç hayatını kaybetti
﻿110 yaşındaki Kore gazisi Abdullah Tilbaç hayatını kaybetti
﻿İranlı ünlü yönetmen hapishanede açlık grevi sonrası serbest bırakıldı
﻿İranlı ünlü yönetmen hapishanede açlık grevi sonrası serbest bırakıldı
﻿İranlı ünlü yönetmen hapishanede açlık grevi sonrası serbest bırakıldı
﻿Tecavüz suçlamasıyla yargılanan ve serbest bırakılan Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanına ulaşılamıyor
﻿Tecavüz suçlamasıyla yargılanan ve serbest bırakılan Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanına ulaşılamıyor
﻿Tecavüz suçlamasıyla yargılanan ve serbest bırakılan Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanına ulaşılamıyor
﻿Pentagon Çin casus balonunu neden vurulmadığını açıkladı
﻿Pentagon Çin casus balonunu neden vurulmadığını açıkladı
﻿Pentagon Çin casus balonunu neden vurulmadığını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.