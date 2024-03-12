Adana'da son seçim anketi geldi. İki aday arasında fark açılıyor

Gezici Araştırma Merkezi, Adana genelinde 24 - 27 Şubat 2024 tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Araştırmanın örneklemi TÜİK 2019 Yerel ve 2023 Genel Seçim Sonuçları dikkate alınarak, Adana genelini temsil edecek nitelikte oluşturarak gerçekleştirildi.

Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 4894 katılımcı üzerinden yapıldı. Yapılan çalışmada tüm veriler hanelere gidilip yüz yüze görüşme metodu ile gerçekleştirildi. Örneklemin seçilmesinde, kota yöntemi kullanılıp, görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulandı.

Ankete katılanlara, "31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünürsünüz?" sorusu soruldu.

İşte Gezici Araştırma tarafından yapılan anket sonuçları:

CHP Adayı Zeydan Karalar: Yüzde 45.9

AKP ve MHP Adayı Mehmet Fatih Kocaispir: Yüzde 41.3

DEM Parti Adayları Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz: Yüzde 5.9

İYİ Parti Adayı Ayyüce Türkeş: Yüzde 5.3

Zafer Partisi Adayı Umut Yanar: Yüzde 0.7

Yeniden Refah Partisi Adayı Selahattin Baysal: Yüzde 0.3

Memleket Partisi Adayı Ethem Eke: Yüzde 0.2

Emek Partisi Adayı Sevil Aracı Bek: Yüzde 0.2

BAŞARI ANKETİ

Ankete göre Adanalıların yüzde 58.7’si Zeydan Karaları başarılı belediye başkanı olarak görüyor. Yüzde 22’si kısmen başarılı dediği görülüyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için kime oy vermek istediği arasındaki ilişki incelendiğinde AKP’ye oy verenlerin yüzde 16.9’u CHP Adayı Zeydan Karalar’a oy vermeyi düşündüğünü ifade ederken yüzde 72.3’ü MHP ve AKP adayı Fatih Kocaispir’e oy vermeyi düşündüğünü ifade ediyor. MHP’ye oy verenlerin yüzde 22’si Zeydan Karalara oy vereceğini söylüyor. CHP’ye oy verenlerin yüzde 96.6’sı CHP Adayı Zeydan Karalar’a oy vermeyi düşündüğünü belirtiyor.