Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozan-Feke kara yolu Durmuşlu mevkisinde meydana geldi. Kozan'dan Feke yönüne giden Enescan Uygun yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Cihan Ersin'in (25) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Cihan Ersin ile kardeşleri Cemre (20) ve Can Ersin (22) ve diğer araçtaki Fatma Kübra Kaymaz (27) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Cemre Ersin, buradaki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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