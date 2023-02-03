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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. 

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 16:08
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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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İHA'nın haberine göre, Adana’da jandarma ekipleri tarafından iki adrese yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, iklimlendirme sistemiyle yetiştirilen kenevir ve esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Karataş ilçesinde iki adres belirlendi. Adreslere operasyon yapan jandarma ekipleri iklimlendirme sistemi kullanılarak ekili vaziyette 12 kök kenevir bitkisi, 28 gram kubar esrar maddesi, 2 gram kenevir tohumu ve 3 tane esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

 

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