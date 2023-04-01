Adana'nın o ilçesinde 3 günde 2'nci deprem

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

AFAD, 3 gün önce Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu. AFAD'ın internet sitesi, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki sarsıntının 9,38 kilometre derinlikte olduğunu açıklamıştı.

Saimbeyli'nde bugün de 09.55'te 3,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesi, depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.

Deprem ilçede kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.