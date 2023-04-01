1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Adana'nın o ilçesinde 3 günde 2'nci deprem

Adana'nın Saimbeyli İlçesi'nde Mart ayının 29'unda 4,5 büyüklüğünde deprem olmuştu. Aynı ilçede bugün de saat 09.55'te 3,8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerin 7 kilometre altında olan deprem paniğe neden oldu.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 10:42
Takip Et

Adana'nın o ilçesinde 3 günde 2'nci deprem

Adana'nın o ilçesinde 3 günde 2'nci deprem
+
Aa
-

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

AFAD, 3 gün önce Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu. AFAD'ın internet sitesi, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki sarsıntının 9,38 kilometre derinlikte olduğunu açıklamıştı.

Saimbeyli'nde bugün de 09.55'te 3,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesi, depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.

Deprem ilçede kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
4
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
5
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
6
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
7
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿CHP’den seccade tepkisi sonrası açıklama
﻿CHP’den seccade tepkisi sonrası açıklama
﻿CHP’den seccade tepkisi sonrası açıklama
﻿Uzmanı uyardı. Kronik böbrek hastalarına oruç tavsiyeleri
﻿Uzmanı uyardı. Kronik böbrek hastalarına oruç tavsiyeleri
﻿Uzmanı uyardı. Kronik böbrek hastalarına oruç tavsiyeleri
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. KDV uygulamalarında değişikliğe gidildi
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. KDV uygulamalarında değişikliğe gidildi
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. KDV uygulamalarında değişikliğe gidildi
﻿Rezene çayı kabızlığa iyi geliyor
﻿Rezene çayı kabızlığa iyi geliyor
﻿Rezene çayı kabızlığa iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.