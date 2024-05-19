Atatürk'ün kızları 19 Mayıs'ta coştu. Fransa neye uğradığını şaşırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Atatürk'ün kızları 19 Mayıs'ta coştu. Fransa neye uğradığını şaşırdı
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde Antalya'da Fransa'ya set vermedi ve maçı 3-0 kazandı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinin dördüncü ve son maçında Fransa ile Türkiye karşılaştı.

Voleybolseverler, 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda oynanan ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen mücadeleye yoğun ilgi gösterdi.

İlk sete hızlı başlayan "Filenin Sultanları", ilk dakikalarda rakibi karşısında 3-0 öne geçti. Daha sonraki bölümde Fransa'nın sayılarına engel olamayan ay-yıldızlılar, molaya 11-7 üstün girdi. Bir ara hücumdaki etkisini artırarak 6 sayılık farka ulaşan (10-16) "Filenin Sultanları", ilk seti etkili servis, blok ve smaç sayılarıyla 25-19 önde tamamladı. 0-1.

İkinci sette de üstünlüğü sürdüren ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısında 11 sayılık farka ulaştı: 9-20. Fransa'nın setin sonlarında farkı kapatma çabası karşısında savunmada istediğini yapamayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci seti de 25-16 önde bitirdi ve skoru 2-0'a taşıdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü setin başında 7-2 geriye düşünce başantrenör Daniele Santarelli, mola aldı. Mola dönüşü farkı kapatan ay-yıldızlı takım 9-9'luk eşitlikten sonra öne geçti: 11-9. "Filenin Sultanları" üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

MAÇ SONU BÜYÜK KUTLAMA

Filenin Sultanları, İtalya zaferinin ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 10. Yıl Marşı eşliğinde büyük bir kutlama yaptı.

O anlar, sosyal medyada gündem oldu.

TÜRKİYE'DE 4'TE 2
Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren ve ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, Hollanda'yı 3-1'lik skorla geçmiş, İtalya'ya 3-1 yenilmişti.

Bu sezon lige 3-0'lık Almanya galibiyetiyle başlayan Fransa ise daha sonraki maçlarında Polonya'ya 3-0 yenildi, Bulgaristan'ı 3-1 yendi.

"Filenin Sultanları", ligin ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.

16 takımın mücadele verdiği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde yer alma hakkı kazanacak.

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