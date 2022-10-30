﻿Adapazarı Semerciler’de icradan satılık mesken

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sakarya ili Adapazarı ilçesi Semerciler mah. 5716 ada 1 parsel 2,kat 5 nolu (eski tapu bilgisi 300 ada 61 parsel olan) 215,53m2yüzölçümlü bağımsız bölüm niteliği "ofis"ana taşınmaz niteliği"arsa"olan gayrimenkul bulunmaktadır. Bilirkişi raporuna göre: Söz konusu parsel üzerinde zemin+2 kat betorarme bina bulunmaktadır.Zemin katta süper market ,üst katlarda ise ofis iş yeri kullanılan bağımsız bölümlerin bulunduğu görülmüştür. Bina dış cephesinin alüminyum colla cehhe giydirme mazemisi ile kaplıdır. Keşif günü bağımsız bölümde ve mimari projesinde inceleme yapılmıştır. İş yeri-ofis olarak kullanıldığı görülmüştür.

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