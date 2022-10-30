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Adapazarı Semerciler’de icradan satılık mesken

T.C. Sakarya 2. İcra Dairesi tarafından Adapazarı Semerciler'de işyeri kullanımlı 73 m² mesken icradan satılacak.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 10:55
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Adapazarı Semerciler’de icradan satılık mesken

Adapazarı Semerciler’de icradan satılık mesken
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sakarya ili Adapazarı ilçesi Semerciler mah. 5716 ada 1 parsel 2,kat 5 nolu (eski tapu bilgisi 300 ada 61 parsel olan) 215,53m2yüzölçümlü bağımsız bölüm niteliği "ofis"ana taşınmaz niteliği"arsa"olan gayrimenkul bulunmaktadır. Bilirkişi raporuna göre: Söz konusu parsel üzerinde zemin+2 kat betorarme bina bulunmaktadır.Zemin katta süper market ,üst katlarda ise ofis iş yeri kullanılan bağımsız bölümlerin bulunduğu görülmüştür. Bina dış cephesinin alüminyum colla cehhe giydirme mazemisi ile kaplıdır. Keşif günü bağımsız bölümde ve mimari projesinde inceleme yapılmıştır. İş yeri-ofis olarak kullanıldığı görülmüştür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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