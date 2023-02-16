Adasoğanı bitkisi kalp hastalarına iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan adasoğanı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Adasoğanı diğer ismiyle scille bitkisinin kalp hastalarında vücuda biriken suyu boşaltarak kalp hastalarına iyi geldiğinin altı çizildi.

KALP HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Göğüs ağrısı,

-Göğüs sıkışması,

-Çarpıntı,

-Göğüs basıncı ve göğüste rahatsızlık hissiyatı,

-Kalpteki kan damarlarının sertleşmesi veya daralmasına bağlı olarak bacak ve kollarda ağrı, uyuşukluk ya da halsizlik gelişmesi,

-Aniden ortaya çıkan nefes darlığı,

-Boyun, çene, boğaz, üst karın ya sırt bölgelerinde meydana gelen ağrı,

-Baş dönmesi ve bayılma,

-Soluk gri ya da mavi ten rengi,

-Kalp sanki yerinden çıkacakmış gibi atabilir yahut hissedilemeyecek kadar yavaş atabilir,

-Ateş,

-Kuru ve sürekli bir şekilde öksürük,

-Bacak, karın ve göz çevresinin şişmesi,

-Deride ve ciltte görülen döküntüler.

NASIL KULLANILIR?

Soğanın etli olan orta kısmı dilimlenerek kurutulur. Sonra dövülüp toz haline getirilir. Ev ilaçlarında çok dikkatli kullanılması gerekir.

ZARARI VAR MI?

Böbrek hastalarının kullanmaması gerekir. Uzun süre kullanılacak olursa “Albüminüri” yapar.

Acı ve zehirlidir. 7,5 gram adasoğanı öldürebilir. içerisinde "Scillarena glikozidi" vardır. Tazeyken kullanılmaz. Aksi halde zehirlenme ve kusmalara yol açar.