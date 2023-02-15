Selam Otu bitkisi nerelerde nasıl kullanılır?

Selam otu geleneksel tıpta ve mutfak bitkisi olarak kullanım alanı buluyor. Bitkinin yaprakları, sapları ve tohumları yemek pişirmede kullanılıyor. Aroması kereviz ve maydanoza benziyor. Oldukça güçlü, belirgin ve keskin bir tada sahip.

Faydalarının başında sindirim sorunları, solunum yolu enfeksiyonları ve cilt rahatsızlıkları geliyor. Bazı araştırmalar, bitkinin anti inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip olabileceğini ve ayrıca yüksek tansiyon için doğal bir çare olma potansiyeline sahip olabileceğini de öne sürüyor

SELAM OTU HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?

Bitki genellikle tatlı değil tuzlu tariflerde kullanım alanı buluyor. Özellikle Almanya’da ve Orta Avrupa’nın diğer bölgelerinde genellikle çorba ve güveçlerde baharat olarak tüketiliyor. Patates, havuç ve pırasa gibi sebzelerle iyi eşleşiyor, et sularına lezzet katıyor. Bitkinin yaprakları doğranarak yeşil salatalara da eklenebiliyor.

Özellikle tavuk veya dana eti gibi et yemeklerine eşlik eden sosları tatlandırmak için kullanılabilir. Buharda pişirilmiş veya kavrulmuş sebzelerde, özellikle havuç, yaban havucu ve şalgam gibi kök sebzelerde baharat olarak kullanılabilir.