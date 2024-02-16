Addison hastalığının nedenleri nelerdir

Addison nedir



Doç. Dr. Berna İmge Aydoğan, Addison hastalığı hakkında çok önemli bilgiler paylaştı ve uyarılarda bulundu. Addison, hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilen nadir bir hastalıktır. Hormon salgılamakla görevli olan iki böbrek üstü bezinin yeterince çalışmamasından kaynaklanan bir durumdur. Addison hastalığı, adrenal yetmezlik olarak da bilinir. Doç. Dr. Berna İmge Aydoğan, Addison hastalığı hakkında şunları söyledi:

İŞTE BELİRTİLERİ

Addison hastalığının en sık görülen belirtilerinden biri de kadınlarda koltuk altı ve genital bölge kıllarında azalmadır. Bazı durumlarda belirtiler hayatı tehdit edecek kadar şiddetli olabilir. Bu duruma “adrenal kriz” denir. Ciltte özellikle yüz, boyun, dudak içi gibi yerlerde renk koyulaşması olur.

Diğer belirtiler ise şöyle:

Kas-eklem ağrıları, Depresyon ve stres, Kusma, Karın ağrısı, Sinirlilik, Halsizlik, Güçsüzlük, Bulantı, Tuz isteği, Baş dönmesi, İshal,

Adrenal krizdeki belirtiler ise şöyle:

Bayılma, Yüksek ateş, Güçsüzlük, Karın ağrısı, Bilinç kaybı, Bulantı-kusma.







