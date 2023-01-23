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23 yaşındaki İngiliz cimnastikçi ruh sağlığı için emekli oldu

Avrupa şampiyonu 23 yaşındaki İngiliz cimnastikçi Ellie Downie, genç yaşında emeklilik kararı aldı. Downie, "Ruh sağlığıma ve mutluluğuma öncelik verme kararı aldım" dedi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 14:18
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İngiliz cimnastikçi Ellie Downie 23 yaşında soru bıraktı

23 yaşındaki İngiliz cimnastikçi ruh sağlığı için emekli oldu
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Downie, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gerçekten zorlu geçen birkaç yıldan sonra, ruh sağlığıma ve mutluluğuma öncelik verme kararı aldım. Cimnastik, kendimi bildim bileli benim hayatım oldu. Başarılı ve şanslı olduğum her şeyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İngiliz kadın sporcu, kariyeri boyunca bir Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere 12 madalya kazandı.

Ellie Downie, 2020 yılında yaptığı bir açıklamada ise cimnastikteki taciz edici davranışların "kökleşmiş" ve "tamamen normalleştirilmiş" olduğunu söylemişti.

Downie, 2021 yılında erkek kardeşinin ölümünden sonra kendisine zaman ayırmaya karar vererek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitmemişti.

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