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Milli Takım Avrupa ikincisi

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 04:20
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Cimnastikte milliler kürsüye çıktı

Milli Takım Avrupa ikincisi
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Antalya'da gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, ikinciliği elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 248.242 puanla Avrupa ikincisi oldu.

Erkeklerde takım finallerini İtalya birinci, İngiltere üçüncü sırada tamamladı.

39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı organizasyona, yarın kadınlarda elemelerle devam edilecek.

10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, 16 Nisan'da sona erecek. (AA)

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