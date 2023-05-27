Adem Büyük veda etti

TFF 1. Lig ekibi Manisa FK, Adem Büyük ile yollarını ayırdı.

Adem Büyük veda etti

1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde ayrılıklar devam ediyor.
İlk olarak orta saha oyuncusu Edgar Prib ile vedalaşan siyah-beyazlılar tecrübeli futbolcu Adem Büyük'le de yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teşekkürler Adem Büyük. Futbolcumuz Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Adem Büyük'e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Sezon başında Yeni Malatyaspor'dan gelen 35 yaşındaki forvet, Manisa FK ile 26 resmi maça çıktı. Toplam 1501 dakika süre alan Adem, 5 gol atıp 3 de asist katkısı yaptı. (DHA)

Öne Çıkanlar
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?
Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Son Haberler
Ömer dizisine Kuruluş Osman'dan flaş transfer! Gamze'nin eski eşine hayat verecek Magazin
Ömer dizisine Kuruluş Osman'dan flaş transfer! Gamze'nin eski eşine hayat verecek
Rüyada kezzap görmek neye işaret? Rüyada kezzap görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada kezzap görmek neye işaret? Rüyada kezzap görmek ne demek?
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı Spor
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Otluk alan yangın duman şehri kapladı Güncel
Otluk alan yangın duman şehri kapladı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırp İlerleme Partisinin liderliğini bıraktı Dünya
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırp İlerleme Partisinin liderliğini bıraktı
Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında kürsüye çıkan kadın feryat etti Siyaset
Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında kürsüye çıkan kadın feryat etti
Almanya'da 30 yıldır dinmeyen acı: Solingen faciası Dünya
Almanya'da 30 yıldır dinmeyen acı: Solingen faciası