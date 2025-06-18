Adem Kılıçcı’nın haftalık kazancı dudak uçuklattı! Survivor 2025’te şampiyon olmuştu

Survivor 2025 finalinde Batuhan Karacakaya ile nefes kesen bir mücadele sonunda Adem Kılıçcı şampiyon oldu.

Kılıçcı’nın haftalık kazancı izleyiciler tarafından merak edilen bir konu haline geldi. İşte Adem Kılıçcı’nın haftalık geliri...

1 Ocak 2025’te başlayan Survivor heyecanı 13 Haziran’da sona erdi. Altı ay süren mücadele sonrası finale kalan Adem Kılıçcı ve Batuhan Karacakaya kıyasıya yarıştı. Kazanan isim Adem Kılıçcı oldu.

Survivor 2025 All Star - Gönüllüler sezonunda şampiyon olan Adem Kılıçcı, tüm dikkatleri üzerine çekti. Kupayı kaldıran Kılıçcı, aynı zamanda şampiyonluk ödülünün de sahibi oldu.

Survivor'da şampiyon belli oldu

Adem Kılıçcı’nın şampiyonluğunun ardından en çok merak edilen konular haftalık kazancı ve şampiyonluk ödülü oldu.

Peki, Adem Kılıçcı haftada ne kadar kazanıyor? İşte bu sorunun cevabı...

HAFTALIK KAZANCI 125 BİN TL

Söylentilere göre Adem Kılıçcı, Survivor boyunca haftalık 125 bin TL kazandı.

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24 hafta yarışmada kalan Adem Kılıçcı’nın bu süreçte yaklaşık 3 milyon TL gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

SURVİVOR’DA BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Survivor 2025 şampiyonluk ödülü için resmi bir açıklama yapılmadı. Bu sezon ödülün 1 milyon ile 1,5 milyon TL arasında olacağı öngörülüyor.

ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 5 Mart 1986’da Ağrı’da doğdu. Genç yaşta boksa başlayan Kılıçcı, Ağrı’da eğitim aldı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mezunu olan Kılıçcı, 2004’ten beri Fenerbahçe boks takımında yer alıyor. 2008 ve 2012 Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etti, ancak 2016 Olimpiyatları’na doping nedeniyle katılamadı.

SURVİVOR SERÜVENİ

Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor Türkiye’de 2017’de finale kalıp Ogeday Girişken’e karşı ikinci oldu. 2018’de Nagihan Karadere’yi geçerek şampiyonluğu kazandı.

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2019’da Sportial adlı spor salonunu açtı ve Survivor Türkiye-Yunanistan’da konuk yarışmacı oldu. 2022 All Star’da ikinci, 2025’te ise tekrar şampiyon oldu. Kılıçcı, birden fazla şampiyonluk kazanan üç yarışmacıdan biridir.

BAŞARILARI

2004

• Antalya’daki Dünya Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.

2007

• Chicago’daki Dünya Amatör Boks Şampiyonası’nda bronz madalya aldı.

2008

• Pekin Olimpiyatları’nda 69 kiloda İngiliz Billy Joe Saunders’a 14-3 yenilerek elendi.

2009

• İtalya Pescara’daki Akdeniz Oyunları’nda gümüş madalya kazandı.

2011

• Ankara’daki Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya aldı.

2012

• Londra Olimpiyatları’nda 1. turda Nursahat Pazziyev’i 14-7, 2. turda Aleksandar Drenovak’ı 20-11 yendi. Çeyrek finalde Ryota Murata’ya 17-13 yenildi. Doping nedeniyle 5.’lik derecesi iptal edildi.

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2013

• Mersin’deki Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazandı.

2014-2015

• AIBA Profesyonel Boks Ligi’nde dünya şampiyonu oldu, ancak doping nedeniyle Rio Olimpiyatları’na katılamadı.

2017

• Survivor 2017’de Ünlüler takımında yarıştı, KKTC finalinde ikinci oldu.

2018

• Survivor 2018 All Star-Gönüllüler’de Ünlüler takımında şampiyon oldu.

2022

• Survivor 2022 All Star’da Ünlüler takımında yarıştı, İstanbul finalinde ikinci oldu.

2025

• Survivor 2025 All Star-Gönüllüler’de All Star takımında yarıştı, İstanbul finalinde şampiyon oldu.

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