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Adem Ljaic'ten flaş açıklamalar. Beşiktaş'ta neden kadro dışı kaldığını açıkladı

Fatih Karagümrük'ün orta saha oyuncusu Adem Ljaic, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ljaic, Beşiktaş'tan neden kadro dışı kaldığını açıkladı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 20:27
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Adem Ljaic Beşiktaş günlerini anlattı

Adem Ljaic'ten flaş açıklamalar. Beşiktaş'ta neden kadro dışı kaldığını açıkladı
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Fatih Karagümrüklü futbolcu Adem Ljajic, Beşiktaş'ta kadro dışı kaldığı dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR DÖNEM GEÇİRİYORDUM"
Adem Ljajic yaptığı açıklamada, "Zor bir dönem geçiriyordum. Bir sene önce Beşiktaş'ta anlamsız bir şekilde kadro dışı bırakıldım. Karagümrük'e transferimde yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

ŞENOL GÜNEŞ İLE İYİ İLİŞKİMİZ VARDI
Şenol Güneş'le iyi bir ilişkisinin olduğunu söyleyen Ljajic, "Şenol Hocayla iyi bir ilişkimiz vardı. Bana özgürlüğü verdi ve ben de kendimi daha rahat kanıtlayabildim. Abdullah Hoca ile de iyi bir performansım oldu. O da iyiydi ama Şenol Güneş ile ilişkim daha farklıydı. Şenol Hoca ile daha rahattım. Sadece bireysel anlamda değil, takımda da düşüş yaşadı. Ama şampiyon olduğumuz sezonda verdiğim katkılardan dolayı kendimden memnunum." ifadelerini kullandı.

"ŞOK OLDUM"
Beşiktaş'ta kadro dışı kaldığı dönemden bahseden başarılı oyuncu, "Bir mesaj geldi takım menajerimizden. Kadroda olmayacağımı söylediler. Ben de şok oldum. Beşiktaş'ı ve taraftarı seviyordum. Kimseyle bir problemim yoktu. Anlam veremedim. Kadro dışı kaldığımız dönemde çok iyi davranılmadı bize. Bunun nedeniyle ilgili net bir cevap alamadım." diye konuştu.

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