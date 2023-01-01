Adıyaman Üniversitesi 88 akademik personel alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Adıyaman Üniversitesi, bünyesinde Prof. Dr, Doç. Dr, Dr. Öğr. Üyesi, Arş Görevlisi ve Öğr. Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 88 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi" hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır).

BAŞVURU SÜRECİ: Başvuru şartlan için "Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi" 16. Maddesi hükümleri geçerlidir. Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na, diğer adayların ilgili birimlere; Şahsen başvurmaları gerekmektedir.

1-Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde; özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, Öğretim üyesi başvuru puanlama tablosu (https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/dokumanlar) ve bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde içeren dosyalarını (pdf formatında) 7 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2- Doçent kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde içeren dosyalarını (pdf formatında) 5 adet CD ve taşınabilir bellek; aynca 1 adet basılı dosya başvurmaları gerekmektedir.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde, özgeçmiş. Öğretim üyesi başvuru puanlama tablosu (https://pdb.adiyanian.cdu.tr/tr/dokumanlar) ve bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayan dosyalarını (pdf formatında) 5 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler baş vuramazlar.

4- Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 16.03.2022 ve 03.08.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararlarıyla Üniversitemize verilmiş olan atama izni kontenjanları dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama yapılamayacaktır.

5- İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Smav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylardan istenilen belgeler

1-Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/dokumanlar adresinde mevcuttur.)

2-Özgeçmiş.

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

4-Lisans/Lisansiistü diploma fotokopileri.

5-I.isans/Lisansüstü Transknpt Belgelerinin fotokopileri.

6-Yabancı ülkelerin yükseköğretim kurulularından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulunca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi.