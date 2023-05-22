Adıyaman’a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Adıyaman merkez, Besni ve Sincik ilçelerinde aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Dolu yağışına yolda yakalanan birçok vatandaş akaryakıt istasyonlarına girerek araçlarını dolu darbelerine karşı korumaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerini battaniye ya da kilimle örttü. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı dakikalarca sürdü.

Dolu yağışından dolayı tarım alanlarının ve meyve bahçelerinin zarar gördüğünü vurgulayan Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, “Akşam saatlerinde başlayan bölgemizde üç beldemiz ve 30’a yakın köyümüzde hem fıstık dikim alanlarında ve hububat ekim alanlarımızda zarar meydana gelmiştir. Tabii çiftçimizin alın teri, emeği bizim için önemli ama ülke ekonomisi için de ciddi kayıplara yol açtı bu. Bu hususta yarın itibarıyla Tarım Bakanlığımıza afet ihbarında bulunup, biran evvel tespitlerin yapılmasını ve destek bekliyoruz. Bölgemiz için önem arz eden pamuk ekim alanlarımızda, hububat ekim alanlarımızda ciddi anlamda bir zarar meydana geldi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ekonomik anlamda bölgemize ciddi bir zarar verdi. Çiftçimizin bu yükün altından tek başına kalkamayacağı, bu hususta da Tarım Bakanlığımızın biran evvel tespitleri yaparak zarar gören çiftçimize destek vermesi anlamında girişimlerimiz yarın itibarıyla başlayacaktır” diye konuştu. (İHA)