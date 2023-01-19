4 yaşındaki çocuğu kaçıran zanlı tutuklandı

Önceki gün, Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde Suriye uyruklu ailenin 4 yaşındaki kızı Hele Usu'yu (4) kaçırdıktan sonra Şanlıurfa'da yakalanan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Önceki gün Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu aile, 4 yaşındaki kızları Hele Usu hakkında kayıp ihbarında bulunmuş, güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, küçük kız ile S.A. Şanlıurfa'da bulunmuştu. (AA)
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