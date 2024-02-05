Adıyaman’da 6 Şubat'ta okullar tatil edildi

Kaynak: İHA
Adıyaman’da 6 Şubat'ta okullar tatil edildi
Adıyaman’da 6 Şubat'ta depremin yıl dönümü sebebiyle okullar tatil edildi. Hatay ve Kahramanmaraş'ta da okullar 1 günlüğüne tatil ilan edilmişti.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan illerden biri olan Adıyaman’da, valilik tarafından 6 Şubat tarihinde okullar tatil edildi.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2024 Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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