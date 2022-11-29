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Adliye önünde silahlı, baltalı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

Adıyaman’da, husumetli olan akrabalar arasında adliye önünde çıkan silahlı, baltalı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis 10 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 12:22
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Adıyaman'da adliye önünde silahlı, baltalı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

Adliye önünde silahlı, baltalı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı
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İHA'nın haberine göre, daha öncen alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan akrabalar Adıyaman Adliyesi önünde karşılaştı. Burada tartışan şahıslar arasında silahlı, baltalı ve bıçaklı kavga yaşandı. 

Meydana gelen kavgada şahıslar bir birine öldüresiye saldırdı. Kavgada S.U., S.U., O.U., ve ismi öğrenilemeyen bir kişi bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Kavga yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis ekipleri sevk edildi. 

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. 

Polis ekipleri kavga olayına karıştığı tespit edilen yaklaşık 10 şahsı ise gözaltına aldı. Polis ekipleri aynı zamanda olay yerinde çok sayıda balta ve bıçağa ise el koydu. Meydana gelen olay sonrası olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, yaşanılan olayla ilgili bilgiler aldı.

Polis ekiplerinin Adıyaman Adliyesi önündeki yoğun güvenlik önlemleri ise devam ediyor.

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