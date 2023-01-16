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İş yerinde çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’da bir iş yerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen bir yangın çıktı. Çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 12:20
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Adıyaman’da bir iş yerinde yangın

İş yerinde çıkan yangın korkuttu
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Adıyaman’da, bir iş yerinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kapcami Mahallesi Oturakçılar Pazarı içerisinde bulunan bir iş yerinde yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden iş yeri çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

 

(Kaynak: İHA)

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