Adıyaman'da kaza yapan ailenin cenazeleri Aksaray'da defnedildi

Adıyaman'daki trafik kazasında hayatını kaybeden anne, kızı ve torununun cenazesi Aksaray'da toprağa verildi.

Adıyaman'da kaza yapan ailenin cenazeleri Aksaray'da defnedildi

Sefa Eken yönetimindeki 34 LAL 87 plakalı otomobilin, 16 Ağustos'ta, Adıyaman Gölbaşı kara yolu Aşağı Çöplü mevkisinde karşı yönden gelen kamyonetle çarpışması sonucu yaşamını yitiren Cansu Güler (55), kızı Sultan Eken (33) ve 2 aylık torunu Eren'in cenazesi, Somuncu Baba Cami ve Külliyesi'ne getirildi.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına ailenin yakınlarının yanı sıra AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de katıldı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden damat Sefa Eken'in cenazesi Karabük'te defnedildiği öğrenildi.

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