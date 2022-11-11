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Otomobil takla attı: 3 yaralı

Adıyaman'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 16:57
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Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Otomobil takla attı: 3 yaralı
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Adıyaman’ın Samsat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Meral Polat yönetimindeki 01 HT 006 plakalı Opel marka otomobil, Adıyaman Samsat Karayolu Sahabe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. 

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Samsat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altın alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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