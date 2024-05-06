Zehir tacirlerine operasyon: 12 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 12 kişi yakalandı ve gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edileceği bildirildi. Operasyon sırasında; 975 gram metamfetami, 842 adet ecstacy, 611 adet sentetik ecza, 250 gram esrar, 24 gram bonzai maddesi, 6 adet captagon, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 54 fişek, 6 adet kartuş, 1 adet hassas terazi ve 55 bin 880 lira ele geçirildi.