Kümese giren sansar tavukları telef etti

Adıyaman’da, bir kümese giren sansar burada bulunan tavukları telef ederek kaçtı.

Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi 27167 nolu sokakta bulunan Emine Yorulmaz’a, ait kümese sansar girdi. Kümese giren sansar burada bulunan yaklaşık 40’a yakın tavuğu öldürerek telef etti. Bir süre sonra durumu fark ederek kümese gelen Emine Yorulmaz’ın yakınları kümesteki bütün tavukları ölmüş halde buldu.

Tavuklarının öldürülmesine oldukça üzülen Emine Yılmaz, bu tür hayvanlara karşı çözüm bulunmasını istedi.



(Kaynak: İHA)