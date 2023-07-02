Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Adıyaman’da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü



Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan Erdal Konuk idaresindeki 02 ACM 717 plakalı motosiklete, aynı istikamete gitmekte olan Emir B. idaresindeki 01 APJ 114 plakalı kiralık otomobil, Atatürk Bulvarı Eğri Çay Köprüsü yakınlarında çarptı.

Kazanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsü metrelerce sürüklendi. Meydana gelen kazada sürücülerden Erdal Konuk, Emir B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Erdal Konuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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