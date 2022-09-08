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Adıyaman'da işyerinden televizyon çalan şahıslar yakalandı

Adıyaman'da hırsızlık olaylarına karışan şahıslar jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda işyerinden çalınan 2 adet televizyon işletme sahibine teslim edildi. 

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 09:35
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Adıyaman'da televizyon hırsızları yakalandı

Adıyaman'da işyerinden televizyon çalan şahıslar yakalandı
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Adıyaman’ın Tut ilçesinde 2 adet televizyon çalan kişiler jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Tut ilçesinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. İki hafta önce işyerinden 2 adet televizyon çalındı. Hırsızlık olayını aydınlatmaya yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri, Tut İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yapılan titiz çalışmalar neticesinde çalınan televizyonların D.B. isimli şahsa satıldığı ve bu şahsın evinde olabileceği yönünde bilgi elde edildi.

D.B. isimli şahsın evinde yapılan aramada çalınan 2 adet televizyon ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucu televizyonları satan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerden T.D. isimli şahıs yakalandı. Çalıntı televizyonların satıldığı D.B. isimli şüpheli ile birlikte gözaltına alındı.

Hırsızlık olayına karışan diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor. Ele geçirilen 2 adet televizyon işletme sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

(Kaynak: İHA)

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