Pazarcı kamerayı ters çalıştırınca kadın fena yakalandı. Vatandaşı hırsızlığa muhtaç edenlere yazıklar olsun

Pazarda kıyafet sana pazarcının hırsızla ilginç videosu sosyal medyada gündem oldu.

Kıyafet satan pazarcı bir kadının hırsızlık yaptığını görünce “Evet ablacım alana helal olsun çalana çöp kamyonu çarpsın” dedi.

Devamında pazarcı “Hiç umrunda bile değil be haramı nasıl yiyorsunuz ki” dediği duyuluyor.

Videonun devamında pazarcı ile kadın arasında şöyle bir diyalog geçiyor:

Kameraya bile çektim seni ayıp, çıkar. Yaşından başından utan.

Olayın ardından, “Vatandaşlığı hırsızlığa muhtaç edenler utansın, yazıklar olsun” yorumu yapıldı.

Videonun nerede ne zaman çekildiği ise bilinmiyor. Öte yandan videonun kurgu olabileceği de söyleniyor.

EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞİYPOR

Öte yandan, Türkiye'de ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor. Halk ekmeklerinde kuyruklar oluşuyor. Yağ, şekere ve çaya kota sınırlaması getiriliyor. Asgari ücrete yıl içinde ara bir zam yapılmasına rağmen asgari ücret cebe yansımadan eriyor. Her gün zam üstüne zam geliyor. Hal böyle olunca vatandaş geçinmekte zorluk çekiyor.