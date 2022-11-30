Adıyaman'da terör operasyonu. 1 şüpheli yakalandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında örgüt mensuplarına erzak ve lojistik malzeme sağladığı değerlendirilen şüpheli E.E'nin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
E.E. ikametinde yakalandı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlının ikametindeki dijital materyallere el kondu.
Şüpheli, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.
E.E, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecek. (AA)
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