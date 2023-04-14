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Refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman’da bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 17:07
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Adıyaman’da trafik kazası: 1 yaralı 

Refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
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İHA'nın haberine göre, Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahadır B., idaresindeki 35 AR 4748 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Eğri Çayı Köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Meydana gelen kazada sürücü Bahadır B., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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