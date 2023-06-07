Adliye önünde silahlı kavga: 1 yaralı

Mersin Adliyesi karşısında alacak verecek yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralandı.

Adliye önünde silahlı kavga: 1 yaralı

İHA’nın haberine göre, Mersin Adliyesi'nden çıkan Taylan K. ile 2 arkadaşı, adliyenin karşısındaki çay ocağında oturdu. Burada çay içerken Taylan K. ile 2 arkadaşı arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü. Önce Taylan K.'ye tokat atan şüpheliler, daha sonra yanlarındaki silahla 5-6 el ateş etti.

Taylan K. ayaklarının çeşitli yerlerinden yaralandı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, bölge kordon altına alındı.
Yaralanan Taylan K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ise şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çok sayıda vatandaşın geçtiği ve çay ocağında oturduğu sırada gerçekleşen silahlı kavgada şans eseri çevredeki insanlara zarar gelmedi.

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