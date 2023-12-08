Adliyede polise damacanalı saldırı. 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Adliyesi’nde duruşma sonrası iki grup arasında kavga çıktı. Öğleden sonra Diyarbakır Adliyesi’nde meydana gelen olayda, Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir dava öncesi taraflar, adliye koridorunda tartıştı. Tartışma büyüyüp tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

POLİS MEMURUNUN BURNU KIRILDI

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan kadın polis memurunun burnu, taraflardan birinin fırlattığı damacanayla kırıldı, 1 polis memuruyla taraflardan 1 kişi de yaralandı. Adliyeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İnceleme başlatan polis, güvenlik kamerasından olaya karışan 4 şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.