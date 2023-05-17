Adliyeye teslim olan Barış Pehlivan: İktidar değişmezse gazetecileri daha baskıcı günler bekliyor

Silivri Cezaevi’ne götürülecek olan Pehlivan, teslim olduğu Çağlayan Adliyesi'nde Gerçek Gündem’e konuştu.



Hapis kararının arkasında gazeteci Barış Terkoğlu ile yazdıkları ‘’SS” kitabının olduğunu söyleyen Pehlivan, şunları söyledi:



“Ben denetimli serbestlikle birlikte tahliye olmuştum. O denetimli serbestlik şartlarından birisi hakkımda bir dava açılırsa, tekrar açık cezaevine girme tehdidiydi. Ama bu yargının takdirine bağlıydı. O denetimli serbestlik çıktıktan sonra hakkımda 6 tane dava açıldı. Yargı hiçbirini dikkate almadı. Ama ne zaman ki biz ‘SS’ kitabını yazdık, yedinci dava dikkate alındı ve benim açık cezaevine girme kararım verildi.”



"GAZETECİLERİ ÇOK DAHA BASKICI GÜNLER BEKLİYOR"

Pehlivan, kendisinin birkaç saatliğine cezaevine girmesinin bir sembol olduğunu vurguladığı sözlerini ise şöyle noktaladı:



Burada benim birkaç saatliğine cezaevine girmem yazdığım Cumhuriyet gazetesinin tarihi dikkate alındığında pek önemli değil. Ama olayın aslında beni de aşan bir ölçüsü var. Türkiye’de eğer iktidar değişmezse, maalesef gazetecileri, çok fazlasıyla baskıcı, çok fazlasıyla zor günler bekliyor. Benim girmem sadece bir sembol.



Pehlivan, avukatlarının kendisine açık cezaevine girip, kovid-19 izni nedeniyle birkaç saat içinde çıkacağını söylediğini paylaşmıştı.