Adliyeye teslim olan Barış Pehlivan: İktidar değişmezse gazetecileri daha baskıcı günler bekliyor

Gazeteci Barış Pehlivan, Çağlayan Adliyesi’ne gelerek teslim oldu. Pehlivan, iktidarın değişmemesi halinde gazetecileri çok daha baskıcı günlerin beklediğini vurguladı.

Adliyeye teslim olan Barış Pehlivan: İktidar değişmezse gazetecileri daha baskıcı günler bekliyor

Silivri Cezaevi’ne götürülecek olan Pehlivan, teslim olduğu Çağlayan Adliyesi'nde Gerçek Gündem’e konuştu.

Hapis kararının arkasında gazeteci Barış Terkoğlu ile yazdıkları ‘’SS” kitabının olduğunu söyleyen Pehlivan, şunları söyledi:

“Ben denetimli serbestlikle birlikte tahliye olmuştum. O denetimli serbestlik şartlarından birisi hakkımda bir dava açılırsa, tekrar açık cezaevine girme tehdidiydi. Ama bu yargının takdirine bağlıydı. O denetimli serbestlik çıktıktan sonra hakkımda 6 tane dava açıldı. Yargı hiçbirini dikkate almadı. Ama ne zaman ki biz ‘SS’ kitabını yazdık, yedinci dava dikkate alındı ve benim açık cezaevine girme kararım verildi.”

"GAZETECİLERİ ÇOK DAHA BASKICI GÜNLER BEKLİYOR"
Pehlivan, kendisinin birkaç saatliğine cezaevine girmesinin bir sembol olduğunu vurguladığı sözlerini ise şöyle noktaladı:

Burada benim birkaç saatliğine cezaevine girmem yazdığım Cumhuriyet gazetesinin tarihi dikkate alındığında pek önemli değil. Ama olayın aslında beni de aşan bir ölçüsü var. Türkiye’de eğer iktidar değişmezse, maalesef gazetecileri, çok fazlasıyla baskıcı, çok fazlasıyla zor günler bekliyor. Benim girmem sadece bir sembol.

Pehlivan, avukatlarının kendisine açık cezaevine girip, kovid-19 izni nedeniyle birkaç saat içinde çıkacağını söylediğini paylaşmıştı.

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama Dünya
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama
UEFA Manchester City-Real Madrid galibini maç başlamadan ilan etti Spor
UEFA Manchester City-Real Madrid galibini maç başlamadan ilan etti
Sinan Oğan reytinglerde Erdoğan’a fark attı Siyaset
Sinan Oğan reytinglerde Erdoğan’a fark attı
Yolsuzlukla suçlanan Ekvador Cumhurbaşkanı Lasso, Ulusal Meclisi feshetti Dünya
Yolsuzlukla suçlanan Ekvador Cumhurbaşkanı Lasso, Ulusal Meclisi feshetti
Freni boşalan iş makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti Güncel
Freni boşalan iş makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti