Barış Pehlivan 5. kez cezaevine giriyor

Gazeteci Barış Pehlivan, 15 Ağustos'ta yeniden cezaevine gireceğini duyurdu. Pehlivan, 31 Temmuz'da çıkan yasadan yararlanmak için başvurduğunu sonuca göre durumun netleşeceğini yazdı.

YENİDEN CEZAEVİNE GİRİYOR

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra tahliye edildiği davayla ilgili yeniden cezaevine gireceğini duyurdu.

Pehlivan, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde cezaevine girme nedenlerini anlattığı yazısında, “Çok zor bir yazı benim için. Gazeteciliğimin 20. yılındayım. Ne zaman bir haberin öznesi olsam, haberim değil de uğruna ödediğim bedeller konuşulsa sıkılırım. Bundandır ki günlerdir elim gitmiyor yazıya. Lakin bilmeniz lazım. Zira biliyorum ki mesele ben değilim. Siz aslında ne olduğunu duymayın diye yeni bir mücadelenin içine sokuluyorum. Tek gücüm sizsiniz; bundandır ki en iyi bildiğim şeyi yapıyorum, haber veriyorum: Yeniden cezaevine giriyorum” ifadelerini kullandı.

'HİÇ KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM. HİÇ KİMSEYE TECAVÜZ ETMEDİM'

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

“Hiç kimseyi öldürmedim. Hiç kimseye tecavüz etmedim. Hiç kimseye uyuşturucu satmadım.

Eğer bu ağır suçları işleseydim utancımdan yaşayamazdım ama iktidar bana özgürlük bahşederdi.

Çıkan yeni yasayla hükmü kesinleşmiş çok ağır suçları işleyenler cezaevinden çıkabiliyorken, ben hüküm verilmeyen bir dava gerekçe gösterilerek cezaevine atılıyorum.

Hakkım olan yasadan faydalandırılmayıp 8 aylığına açık cezaevine gireceğim gibi görünüyor. Hukuki değerlendirmede lehime bir değişiklik olmazsa 15 Ağustos’ta cezaevine teslim olacağım.

Gelecekse, hoş gelmiş 5. kez mahpusluk!”